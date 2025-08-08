Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии спасли десятерых жильцов из горящей многоэтажки

В Башкирии при пожаре в многоэтажке спасли 10 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке накануне, 7 августа, вечером в жилом доме на улице Цюрупы произошел серьезный пожар. В одной из квартир, по информации МЧС по Башкирии, вспыхнули домашние вещи. Пожар успел распространится на два квадратных метра, но оперативные действия спасателей позволили быстро локализовать пламя.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пожарные вывели из здания десять человек, в числе которых был один ребенок. Для обеспечения безопасного вывода жильцов специалисты использовали метод тактической вентиляции, позволяющий снизить задымление.

В настоящее время дознаватели ведомства устанавливают причины пожара.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.