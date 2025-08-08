В Башкирии спасли десятерых жильцов из горящей многоэтажки

В Стерлитамаке накануне, 7 августа, вечером в жилом доме на улице Цюрупы произошел серьезный пожар. В одной из квартир, по информации МЧС по Башкирии, вспыхнули домашние вещи. Пожар успел распространится на два квадратных метра, но оперативные действия спасателей позволили быстро локализовать пламя.