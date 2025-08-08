69-летняя пенсионерка из Самарской области отдала мошенникам 900 тысяч рублей

Женщина отправила почти миллион рублей лжеправоохранителю.
Незнакомец позвонил 69-летней жительнице 63-го региона и рассказал о краже персональных данных. Добавил: от имени пенсионерки якобы перевели деньги армии другого государства. Также предупредил об уголовной ответственности.
Пострадавшая разволновалась и сняла все свои накопления. Всего — 900 тыс. рублей. Позже неизвестный уточнил, куда нужно приехать, чтобы передать средства. Их обещал зачислить на некий безопасный счет.
После передачи сбережений женщина поняла, что стала жертвой афериста. Обратилась за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.
