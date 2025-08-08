Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сын у меня на СВО»: мужчина, которого обозвали «хохлом», рассказал о произошедшем

Мужчина, которого соседка в Улан-Удэ называла «хохлом», рассказал, что причиной для обзывательства стала его фамилия, заканчивающаяся на букву «о». Интервью с потерпевшим в пятницу, 8 августа, опубликовал RT.

Мужчина, которого соседка в Улан-Удэ называла «хохлом», рассказал, что причиной для обзывательства стала его фамилия, заканчивающаяся на букву «о». Интервью с потерпевшим в пятницу, 8 августа, опубликовал RT.

— Сын у меня на СВО воюет именно вот с хохлами, как говорится, а она меня тут хохлом обзывает. Что-то меня задело (…) В домовом чате они ругались с другим соседом. И на какой-то комментарий соседа я поставил лайк. Ну, а она, в общем, почему-то решила на мне отыграться из-за моей фамилии, — цитирует мужчину Telergam-канал СМИ.

По его словам, соседка начала «нести какую-то ересь». При этом женщина сказала телеканалу, что судебные разбирательства еще не закончились.

7 августа стало известно, что суд в России признал слово «хохлы» оскорбительным и разжигающим ненависть к украинцам. Эксперты пришли к выводу, что женщина подразумевала унизительную оценку личности мужчины по признаку национальности.