«Сын у меня на СВО»: мужчина, которого обозвали «хохлом», рассказал о произошедшем

Мужчина, которого соседка в Улан-Удэ называла «хохлом», рассказал, что причиной для обзывательства стала его фамилия, заканчивающаяся на букву «о». Интервью с потерпевшим в пятницу, 8 августа, опубликовал RT.
— Сын у меня на СВО воюет именно вот с хохлами, как говорится, а она меня тут хохлом обзывает. Что-то меня задело (…) В домовом чате они ругались с другим соседом. И на какой-то комментарий соседа я поставил лайк. Ну, а она, в общем, почему-то решила на мне отыграться из-за моей фамилии, — цитирует мужчину Telergam-канал СМИ.
По его словам, соседка начала «нести какую-то ересь». При этом женщина сказала телеканалу, что судебные разбирательства еще не закончились.
7 августа стало известно, что суд в России признал слово «хохлы» оскорбительным и разжигающим ненависть к украинцам. Эксперты пришли к выводу, что женщина подразумевала унизительную оценку личности мужчины по признаку национальности.