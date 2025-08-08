Ричмонд
Приставы взыскали с самарца 40 тысяч рублей за нападение на полицейского

Горожанин дебоширил в баре. Его обязали выплатить уголовный штраф. Рассчитался после вмешательства сотрудников ГУ ФССП.

Местный вел себя вызывающе в одном из местных заведений. Посетители вызвали полицейских. Однако мужчина отказался ехать с ними в отделение. Далее ударил правоохранителя.

После этого на самарца завели уголовное дело. Суд обязал его выплатить 40 тыс. рублей. Материалы передали приставам Советского района. Они установили срок перевода — 60 дней — и предупредили о возможном лишении свободы.

В итоге нарушитель отправил необходимую сумму.

