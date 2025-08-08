Приставы взыскали с самарца 40 тысяч рублей за нападение на полицейского

Горожанин дебоширил в баре. Его обязали выплатить уголовный штраф. Рассчитался после вмешательства сотрудников ГУ ФССП.
Местный вел себя вызывающе в одном из местных заведений. Посетители вызвали полицейских. Однако мужчина отказался ехать с ними в отделение. Далее ударил правоохранителя.
После этого на самарца завели уголовное дело. Суд обязал его выплатить 40 тыс. рублей. Материалы передали приставам Советского района. Они установили срок перевода — 60 дней — и предупредили о возможном лишении свободы.
В итоге нарушитель отправил необходимую сумму.
Недавно рассказывали, что другой самарец пытался подкупить пристава.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.