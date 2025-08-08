Ричмонд
Shot: Российские туристы массово отравились в пятизвездочном отеле в Турции

Массовое отравление среди российских туристов произошло в пятизвездочном отеле в Турции. Так, десятки туристов жалуются на отель Club Hotel Anjeliq 5*, который находится в Аланье. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

По полученной информации, первые заболевшие появились еще в июле. У постояльцев — симптомы пищевого отравления: высокая температура, тошнота и рвота. Гости предполагают, что причина недомогания кроется в питании.

— По их словам, в отеле антисанитария: в зоне раздачи еды везде летают мухи, а сотрудники выдают грязные тарелки. Вопросы возникли и к состоянию номеров, — передает Telegram-канал.

Пара из России рассказала, что они купили путевку в отель за 140 тысяч рублей. У них симптомы отравления появились уже в первый день. Сейчас они вернулись домой, однако желудки все еще продолжают болеть.

Ранее хоккеист команды «Горняк-УГМК» Максим Войтович и его девушка-блогер Дарья отравились в одном из самых популярных 5-звездочных отелей Турции ETHNO Belek. По словам девушки, отель выглядит стильно и со вкусом, но страдает из-за плохого сервиса и грубого персонала, который часто игнорировал их просьбы.