В поселке Бисерть тушат крупный пожар на лесопилке

В поселке Бисерть Свердловской области произошел крупный пожар. Пожарные МЧС ликвидируют возгорание отходов лесопиления на открытой площадке, сообщили в ведомстве.
Пожар произошел на улице Южной. Площадь возгорания составила 2500 квадратных метров.
По предварительной информации, пострадавших нет. Угрозы распространения огня на объекты инфраструктуры также нет, ближайшие жилые дома находятся на расстоянии около 100 метров.
Пожар локализован. В тушении задействовано более 60 человек и 20 единиц техники.