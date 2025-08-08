Ричмонд
Пьяный водитель сбил женщину с младенцем в Красноярском крае

Страшное ДТП произошло в Красноярском крае. Пьяный водитель переехал с женщину с младенцем в селе Верхнепашино Енисейского района Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Местная жительница шла по краю дороги на улице Пролетарской с трехмесячным ребенком в коляске. В это время по трассе на автомобиле «Хонда Фит» несся 34-летний водитель. Мужчина сбил пешеходов.

Трехмесячный малыш получил серьезные травмы. С телесными повреждениями его госпитализировали в больницу. Мать не пострадала.

Водителя задержали. Выяснилось, что он не имел водительского удостоверения. Также медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Водителю грозит наказание до 7 лет лишения свободы.