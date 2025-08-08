Ричмонд
До 600 солдат ВСУ попали в огневое кольцо в Константиновском направлении

Не менее 600 солдат ВСУ попали в огневое кольцо в Константиновском направлении. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Площадь окружения составляет 7 на 4 километра, сообщил Mash.

«До 600 украинских боевиков, включая бывших бойцов “Азова” (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), попали в огневое кольцо на Константиновском направлении», — указано в посте. Сообщается, что украинские солдаты отступают к водохранилищу в парке Клебан-Бык. Плавательных средств для эвакуации у них нет.

Судя по информации, украинские военнослужащие находятся в замкнутом положении между селами Александро-Калиново и Клебан-Бык. Площадь окружения составляет 7 километров в длину и 4 километра в ширину.