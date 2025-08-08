До 600 солдат ВСУ попали в огневое кольцо в Константиновском направлении

«До 600 украинских боевиков, включая бывших бойцов “Азова” (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), попали в огневое кольцо на Константиновском направлении», — указано в посте. Сообщается, что украинские солдаты отступают к водохранилищу в парке Клебан-Бык. Плавательных средств для эвакуации у них нет.