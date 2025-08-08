Ричмонд
Силовики задержали главу златоустовского «Агентства развития туризма»

В Челябинской области расследуют мошенничество при строительстве информационного центра для туристов.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ задержали председателя златоустовской общественной организации «Агентства развития туризма» Дину Шведкину. Ее подозревают в мошенничестве в крупном размере.

Агентство работает в информационном центре для туристов у подножия горы Косотур. По версии следствия, председатель по завышенной стоимости заключила госконтракт на возведение этого центра. Деньги на строительство поступили по нацпроекту развития туризма.

— Используя преступную схему, в период с ноября 2023 по июль 2025 года из выделенной правительством Челябинской области субсидии общей суммой более 6,8 млн рублей, ей удалось похитить только по одному из эпизодов более 700 тыс. рублей, — рассказали в УФСБ по Челябинской области.

В отношении женщины в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.