Силовики задержали главу златоустовского «Агентства развития туризма»

— Используя преступную схему, в период с ноября 2023 по июль 2025 года из выделенной правительством Челябинской области субсидии общей суммой более 6,8 млн рублей, ей удалось похитить только по одному из эпизодов более 700 тыс. рублей, — рассказали в УФСБ по Челябинской области.