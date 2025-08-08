СМИ: Дубровский является одним из фигурантов дела о растрате 33 миллиардов рублей

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский, которого в четверг, 7 августа, объявили в федеральный розыск, является фигурантом дела о растрате 33 миллиардов рублей, выделенных на дорожные работы. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Правоохранители подозревают мужчину в организации преступной схемы при заключении государственных контрактов в 2015—2019 годах.
— Следствие считает, что деньги выводили через фирмы-однодневки. В феврале 2025 года задержали министра дорожного хозяйства региона Алексея Нечаева, — говорится в материале издания.
24 июля Максим Егоров, ранее возглавлявший Тамбовскую область, был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следственные действия проходили по нескольким адресам в Москве и Тамбове, где у Егорова проводились обыски.