В Уфе молодой водитель ВАЗа сбил 15-летнего велосипедиста

Днём, 7 августа в Орджоникидзевском районе Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, около 16:00 напротив дома № 1 по улице Кубанская 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, поворачивая с улицы Шота Руставели на Кубанскую, совершил наезд на велосипедиста.