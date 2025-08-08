В Уфе молодой водитель ВАЗа сбил 15-летнего велосипедиста

Днём, 7 августа в Орджоникидзевском районе Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, около 16:00 напротив дома № 1 по улице Кубанская 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099, поворачивая с улицы Шота Руставели на Кубанскую, совершил наезд на велосипедиста.
По предварительным данным, 15-летний подросток ехал по тротуару и пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате аварии несовершеннолетний получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП начато административное расследование.