Следователи раскрыли убийство в московском лесопарке, совершенное из-за долга

Сотрудники ГСУ СКР по Москве раскрыли убийство, совершенное в минувшую среду в Кузьминском лесопарке.

Сотрудники ГСУ СКР по Москве раскрыли убийство, совершенное в минувшую среду в Кузьминском лесопарке. Там был обнаружен труп 50-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

Как стало известно «МК», подозреваемый — 51-летний мужчина, судимый за кражи, разбой и грабеж. По версии следствия, он совершил убийство из-за долга — пострадавший около двух лет назад якобы занял у него деньги и не вернул. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР, в ближайшее время задержанный будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу.