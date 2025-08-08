Следователи раскрыли убийство в московском лесопарке, совершенное из-за долга

Как стало известно «МК», подозреваемый — 51-летний мужчина, судимый за кражи, разбой и грабеж. По версии следствия, он совершил убийство из-за долга — пострадавший около двух лет назад якобы занял у него деньги и не вернул. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР, в ближайшее время задержанный будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу.