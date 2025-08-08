Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» приобрели оружие для новой атаки

Члены группировки «Вилаят Хорасан», афганского филиала «Исламского государства» (оба признаны в России террористическими организациями и запрещены), готовили новое нападение после трагедии в торговом центре «Крокус Сити Холл», говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

С 24 по 31 марта 2024 года в России Умеджон Солиев, Шахромджон Гадоев и Зубайдулло Исмоилов приобрели запал и гранату РГД-5. В арендованной квартире в Каспийске они изготовили взрывное устройство по указанию организаторов группировки.

Задержание обвиняемых предотвратило теракт — силовики изъяли гранату, запал и обезвредили взрывное устройство.

В конце июля агентство сообщило, что соучастники теракта в «Крокусе» готовили взрыв в развлекательном центре «Москва» в Каспийске.

Исполнители теракта в «Крокусе» — Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода — были завербованы через телеграм-чаты радикальных исламистов. Четверо мужчин прошли обучение в Турции с июня 2023 по март 2024 года, где их научили обращению с оружием.

В конце марта 2024 года террористы открыли стрельбу и подожгли «Крокус», в результате чего погибли 149 человек и более 500 получили ранения. Следствие считает, что теракт был организован «Вилаят Хорасан» по заказу Киева, что Украина отрицает.

Рассмотрение дела по существу началось 4 августа во 2-м Западном окружном военном суде.