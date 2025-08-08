Выбросила кота из окна: уголовное дело возбуждено против пенсионерки

Вечером 16 июля 2025 года прохожие увидели, как женщина бросает кота из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже дома в Поставах. О произошедшем они сообщили в правоохранительные органы.
Прибыв на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что в течение всего дня 58-летняя местная жительница занималась распитием спиртных напитков дома, а драма с котом разыгралась вечером. Хозяйка питомца попыталась согнать животное с подоконника, но получила в ответ царапины. Разозлившись, пенсионерка выбросила домашнего питомца из окна.
Согласно патологоанатомическому заключению, кот получил механические травмы в виде деформации костей черепа и нижней челюсти, перелома левой передней конечности, перелома позвоночного столба, что повлекло его гибель.
В отношении поставчанки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 3391 (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель) УК Беларуси, расследование продолжается, сообщили там.
В СК напомнили, что жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, наказывается арестом или ограничением свободы на срок до двух лет. Если те же действия совершены повторно либо группой лиц, предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет.