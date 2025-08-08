Выбросила кота из окна: уголовное дело возбуждено против пенсионерки

В СК напомнили, что жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, наказывается арестом или ограничением свободы на срок до двух лет. Если те же действия совершены повторно либо группой лиц, предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет.