Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выбросила кота из окна: уголовное дело возбуждено против пенсионерки

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении пенсионерки, жительницы Постав, за жестокое обращение с животными, сообщили в Следственном комитете Беларуси в пятницу.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

Вечером 16 июля 2025 года прохожие увидели, как женщина бросает кота из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже дома в Поставах. О произошедшем они сообщили в правоохранительные органы.

сказано в сообщении СК

Прибыв на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что в течение всего дня 58-летняя местная жительница занималась распитием спиртных напитков дома, а драма с котом разыгралась вечером. Хозяйка питомца попыталась согнать животное с подоконника, но получила в ответ царапины. Разозлившись, пенсионерка выбросила домашнего питомца из окна.

Согласно патологоанатомическому заключению, кот получил механические травмы в виде деформации костей черепа и нижней челюсти, перелома левой передней конечности, перелома позвоночного столба, что повлекло его гибель.

рассказали в Следственном комитете

В отношении поставчанки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 3391 (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель) УК Беларуси, расследование продолжается, сообщили там.

В СК напомнили, что жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, наказывается арестом или ограничением свободы на срок до двух лет. Если те же действия совершены повторно либо группой лиц, предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет.