В Уфе у экс-полицейского изъяли «необъяснимые» 54 млн рублей

Октябрьский районный суд рассмотрел исковое заявление прокуратуры о взыскании в доход РФ денег, законность происхождения которых не подтверждена бывшим сотрудником дежурной части одного из отделов полиции в Уфе.
По данным прокуратуры РБ, с 2020 года по 2024 год на банковские счета полицейского поступили 54 млн рублей. Объяснить их происхождение он не смог, документы, подтверждающие их законность, не представил.
Требования прокуратуры были удовлетворены частично. Суд постановил взыскать с экс-полицейского в доход государства эти миллионы. Также на его имущество в виде квартиры, мотоцикла, трех автомобилей, в том числе двух грузовых, и банковские счета наложили аресты. После вступления решения суда в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.