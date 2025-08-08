Ричмонд
Грабители в масках с пистолетом ворвались в отделение почты на юге столицы

Двое людей в масках с пистолетом ворвались в отделение почты на юге столицы.

Двое людей в масках с пистолетом ворвались в отделение почты на юге столицы. После ограбления мужчина и женщина скрылись с места происшествия, передает прокуратура Южного административного округа Москвы. По предварительным оценкам, похищено 4,8 миллионов рублей.

Инцидент произошел на улице Медиков. Предположительно мужчина и женщина напали на отделение почты на юге Москвы. Угрожая пистолетом сотрудникам, они потребовали деньги. Забрав 4,8 миллионов рублей преступники скрылись. По данным очевидцев преступники уехали на автомобиле.

В настоящий момент налетчиков разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Расследование на контроле прокуратуры города Москвы.