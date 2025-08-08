Грабители в масках с пистолетом ворвались в отделение почты на юге столицы

Двое людей в масках с пистолетом ворвались в отделение почты на юге столицы. После ограбления мужчина и женщина скрылись с места происшествия, передает прокуратура Южного административного округа Москвы. По предварительным оценкам, похищено 4,8 миллионов рублей.