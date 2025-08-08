Слепота, удушье и смерть: Стало известно, как чача бабули из Адлера убила 12 туристов

«В организме метанол превращается в формальдегид и муравьиную кислоту — вещества, поражающие нервную систему, органы зрения и дыхания», — объяснил специалист кубанского Минздрава в интервью телеканалу «Краснодар».
По словам врача, признаками отравления метанолом являются головная боль и головокружение, рвота, тошнота и нарушение зрения, которое может доходить до слепоты. Горячев предостерёг россиян от употребления палёного алкоголя и приобретать только лицензированную продукцию.
Напомним, 6 августа стало известно о гибели двоих посетивших Краснодарский край туристов от «домашней чачи» в Адлере. К настоящему моменту смертельная выпивка забрала жизни 12 человек. Правоохранители оперативно задержали торговавших ядовитым пойлом бабушку и внучку. 7 августа суд арестовал обеих на два месяца.