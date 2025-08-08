Названа возможная причина массового отравления и смерти туристов от чачи-убийцы из Адлера

На фотографии показана крупная партия суррогатного алкоголя, заказанная у задержанного торговца из Абхазии. Этот груз направлялся в Москву под видом «домашней чачи, как у бабушки». Винодел регулярно отправлял свою продукцию по всей России. Один из покупателей рассказал, что ранее качество алкоголя не вызывало вопросов, но после оценки «алко-специалистов» выяснилось, что употребление смертельно опасно.