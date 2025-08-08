В Челябинской области спасли ребенка, застрявшего в котловане из-за чипсов

В Челябинской области ребенок попал в затруднительное положение на стройплощадке, пытаясь достать пачку чипсов. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона.
В поселке Красное Поле дети гуляли на стройке на улице Белопольского. Во время прогулки один из школьников уронил пачку чипсов в котлован и вместе с товарищем спустился вниз, чтобы ее достать. В результате один из мальчиков застрял в глине и не смог выбраться самостоятельно.
Его друг выбрался из котлована и сообщил о происшествии взрослым. Мать ребенка немедленно обратилась в экстренные службы, после чего на место прибыли спасатели.
Специалисты оперативно извлекли 10-летнего мальчика из грязи, используя специальное оборудование и альпинистское снаряжение. Ребенок был передан медработникам и родителям.
Ранее в Санкт-Петербурге семилетний ребенок получил разрыв печени во время посещения аквапарка.