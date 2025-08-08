В Челябинской области спасли ребенка, застрявшего в котловане из-за чипсов

В поселке Красное Поле дети гуляли на стройке на улице Белопольского. Во время прогулки один из школьников уронил пачку чипсов в котлован и вместе с товарищем спустился вниз, чтобы ее достать. В результате один из мальчиков застрял в глине и не смог выбраться самостоятельно.