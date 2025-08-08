Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области спасли ребенка, застрявшего в котловане из-за чипсов

Школьников уронил пачку чипсов в котлован и не смог из него выбраться.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинской области ребенок попал в затруднительное положение на стройплощадке, пытаясь достать пачку чипсов. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона.

В поселке Красное Поле дети гуляли на стройке на улице Белопольского. Во время прогулки один из школьников уронил пачку чипсов в котлован и вместе с товарищем спустился вниз, чтобы ее достать. В результате один из мальчиков застрял в глине и не смог выбраться самостоятельно.

Его друг выбрался из котлована и сообщил о происшествии взрослым. Мать ребенка немедленно обратилась в экстренные службы, после чего на место прибыли спасатели.

Специалисты оперативно извлекли 10-летнего мальчика из грязи, используя специальное оборудование и альпинистское снаряжение. Ребенок был передан медработникам и родителям.

Ранее в Санкт-Петербурге семилетний ребенок получил разрыв печени во время посещения аквапарка.