Почти 5 млн руб. было похищено при ограблении отделения почты на юге Москвы

«Утром в отделение почты на ул. Медиков вошли двое неизвестных, на лицах которых были маски, и, угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили деньги, после чего скрылись. Предварительно, похищено порядка 4,8 млн руб. Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.