Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 5 млн руб. было похищено при ограблении отделения почты на юге Москвы

Почти 5 млн руб. похищено при разбойном нападении на отделение почты на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Источник: Прокуратура города Москвы

«Утром в отделение почты на ул. Медиков вошли двое неизвестных, на лицах которых были маски, и, угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили деньги, после чего скрылись. Предварительно, похищено порядка 4,8 млн руб. Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что двое неизвестных в масках ворвались в отделение почты на юге Москвы и угрожая оружием, совершили разбойное нападение, после чего скрылись.