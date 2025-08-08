Девушка на Subaru сбила 10-летнего велосипедиста в Самаре вечером 7 августа

Это произошло в четверг в Красноглинском районе города. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального главка.
23-летняя девушка на Subaru Forester ехала по улице Виталия Жалнина с бульвара Алихана Калиматова в сторону Мира. Вблизи 12-го дома сбила 10-летнего мальчика. Он был на велосипеде.
После аварии ребенку назначили амбулаторное лечение.
Всего 7 августа в области зарегистрировали девять ДТП с десятью пострадавшими и 358 нарушений ПДД.
На днях в столице региона 21-летний парень на Volkswagen сбил 16-летнего велосипедиста.
