В двух магазинах Иркутска пресекли незаконную продажу контрафактных товаров

Общую стоимость товаров оценили в 510 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В двух магазинах Иркутска пресекли незаконную продажу контрафактных товаров. На них были товаров нанесены знаки известных брендов. Общую стоимость товаров оценили в 510 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— У продавцов не было документов, которые бы подтвердили право использования товарных знаков, — прокомментировали в пресс-службе надзорного органа.

По решению прокурора, индивидуальных предпринимателей привели к ответственности по статье «реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака». Нарушители должны заплатить штраф в размере 25 тысяч рублей и отдать контрафактную продукцию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура Иркутской области контролирует соблюдение закона о размещении отходов.