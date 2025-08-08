В двух магазинах Иркутска пресекли незаконную продажу контрафактных товаров. На них были товаров нанесены знаки известных брендов. Общую стоимость товаров оценили в 510 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.