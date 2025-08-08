В Тольятти задержали 28-летнего курьера телефонных мошенников

В июле 76-летней женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что её дочь якобы стала виновницей аварии, и предложил «решить вопрос» за 500 тысяч рублей. Пока пенсионерка была на линии, к её дому на такси прибыл курьер, которому она передала деньги. Позже, связавшись с дочерью, женщина поняла, что её обманули.