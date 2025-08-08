Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оршанец выращивал дома коноплю, изъято около 50 г марихуаны

8 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Орше сотрудники наркоконтроля задержали 41-летнего мужчину, который выращивал дома коноплю для личного потребления. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Источник: УВД Витебского облисполкома

Во время спецоперации «Мак» правоохранители задержали мужчину, который занимался выращиванием конопли в своей квартире. По месту жительства оршанца оперативники обнаружили и изъяли 21 емкость с растениями конопли, полимерный контейнер с грунтом, осветительные лампы, таймер, термометр, рулон фольги, измеритель кислотности, весы и курительные приспособления.

Также в квартире задержанного изъяли около 50 г измельченного вещества. Экспертиза показала, что это опасное наркотическое вещество марихуана. По словам оршанца, коноплю он выращивал для личного потребления.

Следователи в отношении задержанного возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.