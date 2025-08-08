Оршанец выращивал дома коноплю, изъято около 50 г марихуаны

Во время спецоперации «Мак» правоохранители задержали мужчину, который занимался выращиванием конопли в своей квартире. По месту жительства оршанца оперативники обнаружили и изъяли 21 емкость с растениями конопли, полимерный контейнер с грунтом, осветительные лампы, таймер, термометр, рулон фольги, измеритель кислотности, весы и курительные приспособления.
Также в квартире задержанного изъяли около 50 г измельченного вещества. Экспертиза показала, что это опасное наркотическое вещество марихуана. По словам оршанца, коноплю он выращивал для личного потребления.
Следователи в отношении задержанного возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.