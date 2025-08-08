Около пяти миллионов рублей похитили при ограблении отделения почты в Москве

Преступники, ограбившие отделение почты в Москве, вынесли оттуда 4,8 миллиона рублей. Об этом во в пятницу, 8 августа, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Инцидент произошел в отделении почты на улице Медиков — туда ворвались двое неизвестных в масках. Злоумышленники начали угрожать сотруднику предметом, похожим на пистолет. После они забрали деньги и скрылись в неизвестном направлении.
— Прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление местонахождения злоумышленников, их задержание и привлечение к уголовной ответственности, — добавила Нефедова.
По предварительным данным, что злоумышленники — мужчина и женщина. После ограбления они скрылись, предположительно, на такси.
Ранее тюремный срок получила москвичка, обманувшая пенсионеров на десять миллионов рублей. Злоумышленница выполняла роль курьера телефонных мошенников.