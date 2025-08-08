В Москве задержали иностранцев, вербовавших мигрантов в террорганизацию

«По версии следствия, не позднее апреля 2025 года фигуранты на территории города Москвы вели пропагандистскую деятельность и занимались вербовкой трудовых мигрантов», — отметила представитель СК. По данным ФСБ, на конспиративных сборах, в том числе по видео-конференц-связи в мессенджере Telegram, они вели обучение мигрантов, основанное на доктрине создания так называемого всемирного халифата.