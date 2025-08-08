Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска выкинула кота с пятого этажа за то, что тот ее поцарапал

В Поставах женщина выкинула кота из окна пятого этажа за нанесенные царапины.

Белоруска выкинула кота с пятого этажа, за то, что тот ее поцарапал. Подробности сообщили в СК Беларуси.

58-летняя жительница города Поставы в момент происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она пила в течение всего дня, а вечером, заметив кота на подоконнике, попыталась его прогнать. В этот момент животное и поцарапало хозяйку. В приступе гнева женщина выбросила питомца из окна. Прохожие, увидевшие произошедшее, сообщили о случившемся в милицию.

Результаты патологоанатомической экспертизы показали, что кот получил травмы, несовместимые с жизнью: деформацию костей черепа и нижней челюсти, перелом передней лапы, а также перелом позвоночника, что и привело к гибели животного.

Добавим, что вопиющий случай с домашним питомцем произошел еще 16 июля, однако известно о нем стало только сейчас, когда в отношении женщины возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее под Дятлово мужчина зарубил соседского кота топором из-за украденного куска шашлыка: «Схватил топор и нанес не менее двух ударов по шее».

Также мы сообщали, что Нацбанк назвал основные причины роста цен в Беларуси.

А еще 94 белоруса получили награды от Лукашенко за один день.