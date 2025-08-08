Белоруска выкинула кота с пятого этажа за то, что тот ее поцарапал

58-летняя жительница города Поставы в момент происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она пила в течение всего дня, а вечером, заметив кота на подоконнике, попыталась его прогнать. В этот момент животное и поцарапало хозяйку. В приступе гнева женщина выбросила питомца из окна. Прохожие, увидевшие произошедшее, сообщили о случившемся в милицию.