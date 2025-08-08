Белоруска выкинула кота с пятого этажа, за то, что тот ее поцарапал. Подробности сообщили в СК Беларуси.
58-летняя жительница города Поставы в момент происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она пила в течение всего дня, а вечером, заметив кота на подоконнике, попыталась его прогнать. В этот момент животное и поцарапало хозяйку. В приступе гнева женщина выбросила питомца из окна. Прохожие, увидевшие произошедшее, сообщили о случившемся в милицию.
Результаты патологоанатомической экспертизы показали, что кот получил травмы, несовместимые с жизнью: деформацию костей черепа и нижней челюсти, перелом передней лапы, а также перелом позвоночника, что и привело к гибели животного.
Добавим, что вопиющий случай с домашним питомцем произошел еще 16 июля, однако известно о нем стало только сейчас, когда в отношении женщины возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель.
Расследование уголовного дела продолжается.
