Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Москвы: вооруженные люди в масках ограбили «Почту России»

В Москве, на улице Медиков, произошло ограбление в отделении почты. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.

Грабители в масках угрожали предметом, похожим на пистолет, заявила Прокуратура Москвы.

В Москве, на улице Медиков, произошло ограбление в отделении почты. Об этом сообщает Прокуратура Москвы.

«В отделение почты на ул. Медиков вошли двое неизвестных, и, угрожая сотруднику предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитили денежные средства, после чего скрылись», — заявило ведомство в telegram-канале. Сообщается, что грабители в масках скрылись с суммой предварительно в 4,8 миллиона рублей.

Недавно также происходили угрозы пистолетом. Так, 6 августа, полиция задержала жителя из Тюмени, который угрожал пистолетом жильцам дома. Пистолет оказался пневматическим, он был изъят. Оружие отправили на экспертизу.