Житель Куйтунского района предстанет перед судов за избиение госинспектора

Житель Куйтунского района предстанет перед судом за применение насили в отношении госинспектора. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, специалист отдела охраны животного мира службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области проводил рейд в охотничьих местах района.
— В лесу госинспектор обнаружил 45-летнего мужчину, у которого было охотничье ружье. Однако оно было не зарегистрировано, а жить не имел разрешения на добычу охотничьих ресурсов, — пояснили в ведомстве.
Исходя из нарушения, инспектор решил забрать оружие и составить административный протокол в отношении мужчины. В ответ на это обвиняемый вооружился деревянной палкой. Он продемонстрировал её представителю власти, пытаясь отобрать у него видеорегистратор. Затем охотник нанес инспектору два удара палкой по ногам, в результате чего тот получил травмы, не повлекшие вреда здоровью. После этого местный житель обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Материалы уголовного дела направили в суд.