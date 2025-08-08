Житель Куйтунского района предстанет перед судов за избиение госинспектора

Исходя из нарушения, инспектор решил забрать оружие и составить административный протокол в отношении мужчины. В ответ на это обвиняемый вооружился деревянной палкой. Он продемонстрировал её представителю власти, пытаясь отобрать у него видеорегистратор. Затем охотник нанес инспектору два удара палкой по ногам, в результате чего тот получил травмы, не повлекшие вреда здоровью. После этого местный житель обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Материалы уголовного дела направили в суд.