В рядах украинских войск в Херсонской области вспыхнула дизентерия и другие инфекционные заболевания. Из-за этого боеспособность ВСУ в данном регионе упала ниже 30%. ВС РФ продолжают развивать наступление у города Константиновка в ДНР, где в огневое кольцо попали около 600 украинских бойцов, и отрезать город Купянск в Харьковской области, перекрывая для армии Украины пути отхода и снабжения. В Донбассе вьетнамский наемник Киева сдался в плен, а в под Харьковом погиб боец из Великобритании. Подробнее о продвижении российских войск и положении фронта — в материале URA.RU.