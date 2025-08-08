Ричмонд
9-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя легковушками в Самарской области

Авария случилась вечером 7 августа в Волжском районе губернии. Ребенку потребовалась помощь медиков.

Источник: МК.RU Самара

46-летняя женщина на «Гранте» следовала по 9-му километру дороги «Подъезд к Самаре» с поселка Новосемейкино в сторону города. По пути нарушила дистанцию и влетела в машину той же модели с 64-летним мужчиной за рулем и «десятку» с 44-летним водителем.

В ДТП пострадала 9-летняя пассажирка второй легковушки. Ей назначили амбулаторное лечение.

В тот же день в Красноглинском районе Самары 23-летняя девушка на Subaru Forester сбила 10-летнего велосипедиста.

