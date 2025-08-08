На утро 8 августа в лесах Иркутской области локализовали два пожара. На площади 864 гектаров из зафиксировали в Катангском и Киренском районах. Пожар в Бодайбинском районе остается действующим. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, во всех случаях пламя возникло из-за грозы.
— Всего за сутки в Приангарье потушили шесть огненных очагов. Четыре из них в Катангском районе, по одному — в Усть-Кутском и Киренском районах. На местах работали 82 сотрудника МЧС, они использовали девять единиц наземной техники, — пояснили в пресс-службе правительства.
Для борьбы с огнем задействовали и пять вертолетов Ми-8. Воздушный мониторинг осуществлялся тремя самолетами Ан-2 и четырьмя легкомоторными аппаратами.