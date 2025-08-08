Ричмонд
Водитель Daewoo вылетел с дороги и попал в больницу в Самарской области

ДТП произошло в четверг ночью в Ставропольском районе губернии. Мужчину госпитализировали.

ДТП произошло в четверг ночью в Ставропольском районе губернии. Мужчину госпитализировали, сообщили в региональном главке.

34-летний автолюбитель на Daewoo Nexia ехал по 5-му километру дороги Сосновый Солонец — Севрюкаево. В пути потерял управление, вылетел с проезжей части и опрокинулся.

Водителя иномарки отвезли в больницу.

Также 7 августа в Волжском районе Самарской области в аварии с двумя «Грантами» и «десяткой» пострадала 9-летняя девочка. Ей назначили амбулаторное лечение.

