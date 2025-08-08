Уголовное дело участника арсеньевской ОПГ передано в суд в Приморье

В Приморском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Вербы — одного из участников организованной преступной группы, действовавшей в Арсеньеве. Зампрокурора края Степан Тюкавкин подписал документ, отправляющий дело в суд. Вербе инкриминируют два эпизода вымогательства в особо крупном размере, совершенного организованной группой (п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Согласно материалам следствия, Александр Верба, 1979 года рождения, в период с августа 2008 по март 2013 года входил в преступное сообщество, созданное его родным братом Владиславом Вербой. В марте 2013 года члены группировки, угрожая расправой и применяя насилие, вынудили местного предпринимателя передать им имущество на сумму, эквивалентную 6 млн рублей. Под давлением потерпевший отдал бандитам автомобиль Toyota Land Cruiser 200 (2010 года выпуска) и два трактора. Автомобиль удалось вернуть законному владельцу только после его обращения в правоохранительные органы.
В этом же году, с марта по декабрь, Александр Верба совместно с сообщниками переключился на другого бизнесмена. Под предлогом оказания «покровительства» и решения неких финансовых вопросов они потребовали у него свыше 5,5 млн рублей. Когда предприниматель не подчинился, последовали угрозы и насилие. В результате потерпевший был вынужден переоформить на подставных лиц, связанных с вымогателями, квартиру, земельный участок в Арсеньеве и право аренды огромного лесного участка площадью более 18 500 га.
После возбуждения уголовного дела Александр Верба попытался скрыться от правосудия, уехав в Королевство Таиланд. Однако его настиг международный розыск. По инициативе и настойчивому запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации Верба был задержан и экстрадирован обратно в Россию для привлечения к ответственности.
Примечательно, что уголовное преследование Александра Вербы происходит на фоне уже вынесенного приговора главарю ОПГ. Еще в марте текущего года Арсеньевский городской суд Приморского края признал Владислава Вербу, родного брата обвиняемого, виновным в организации преступного сообщества и вымогательствах. Лидер группировки получил суровый приговор: 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штраф в размере 900 тысяч рублей и дополнительное ограничение свободы сроком на 1,5 года.
Напомним, прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении руководителя преступной группы из города Арсеньева. Прокурор края Сергей Столяров одобрил обвинительное заключение в отношении главаря организованной преступной группы. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам преступлений, совершенных по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (вымогательство с применением насилия, совершенное группой лиц в крупных масштабах).