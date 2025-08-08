Уголовное дело участника арсеньевской ОПГ передано в суд в Приморье

В этом же году, с марта по декабрь, Александр Верба совместно с сообщниками переключился на другого бизнесмена. Под предлогом оказания «покровительства» и решения неких финансовых вопросов они потребовали у него свыше 5,5 млн рублей. Когда предприниматель не подчинился, последовали угрозы и насилие. В результате потерпевший был вынужден переоформить на подставных лиц, связанных с вымогателями, квартиру, земельный участок в Арсеньеве и право аренды огромного лесного участка площадью более 18 500 га.