В Хабаровске будут судить экс-министра за аванс без гарантий

В Хабаровске завершено расследование резонансного уголовного дела, фигурантом которого стала бывшая глава регионального министерства образования и науки.

Источник: Freepik

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, экс-чиновнице предстоит ответить перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2021 года министерство заключило концессионное соглашение с частной компанией на строительство школы в микрорайоне «Строитель» в рамках нацпроекта «Образование». Одним из ключевых условий договора была банковская гарантия — страховка для бюджета на случай, если подрядчик не выполнит свои обязательства.

Однако чиновница подписала дополнительное соглашение, которое исключило обязанность предоставлять такую гарантию. После этого более миллиарда рублей в качестве аванса были переведены на счета фирмы — без каких-либо финансовых страховок.

В итоге школа так и не была построена, а средства бесследно исчезли.

Ранее руководитель коммерческой компании уже получил обвинительный приговор за хищение бюджетных средств. Теперь свою часть ответственности предстоит понести и экс-министру — уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска.

Как отметила и.о. старшего помощника прокурора края по взаимодействию со СМИ Юлия Петрова, надзорное ведомство продолжает контролировать расследование и судопроизводство по делам, связанным с хищениями в социальной сфере.

Читайте далее: В Хабаровском крае срубили лес на 800 тысяч — дело уже в полиции.