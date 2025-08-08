В Хабаровске будут судить экс-министра за аванс без гарантий

По версии следствия, в декабре 2021 года министерство заключило концессионное соглашение с частной компанией на строительство школы в микрорайоне «Строитель» в рамках нацпроекта «Образование». Одним из ключевых условий договора была банковская гарантия — страховка для бюджета на случай, если подрядчик не выполнит свои обязательства.