В Башкирии около базы отдыха в воде нашли труп мужчины

Спасатели назвали основные причины гибели людей на воде.

Источник: Башинформ

В Янаульском районе около базы отдыха «Таштау» из Кармановского водохранилища водолазы госкомитета РБ по ЧС извлекли тело 48-летнего мужчины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

По данным МЧС Башкирии, в республике с начала года из воды погибшими извлекли тела 91 человека, из них 9 детей (в прошлом году — 11), спасли 11 человек, из них 6 детей. После проведения судебно-медицинской экспертизы 50 человек признаны утонувшими, из них 6 детей. По остальным проводятся экспертизы.

Чаще всего взрослые погибают в состоянии алкогольного опьянения, а дети, оставшись без присмотра. Все происшествия происходят в необорудованных для купания местах, отметили в ведомстве.