В Башкирии около базы отдыха в воде нашли труп мужчины

По данным МЧС Башкирии, в республике с начала года из воды погибшими извлекли тела 91 человека, из них 9 детей (в прошлом году — 11), спасли 11 человек, из них 6 детей. После проведения судебно-медицинской экспертизы 50 человек признаны утонувшими, из них 6 детей. По остальным проводятся экспертизы.