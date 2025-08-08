В Башкирии около базы отдыха в воде нашли труп мужчины

В Янаульском районе около базы отдыха «Таштау» из Кармановского водохранилища водолазы госкомитета РБ по ЧС извлекли тело 48-летнего мужчины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
По данным МЧС Башкирии, в республике с начала года из воды погибшими извлекли тела 91 человека, из них 9 детей (в прошлом году — 11), спасли 11 человек, из них 6 детей. После проведения судебно-медицинской экспертизы 50 человек признаны утонувшими, из них 6 детей. По остальным проводятся экспертизы.
Чаще всего взрослые погибают в состоянии алкогольного опьянения, а дети, оставшись без присмотра. Все происшествия происходят в необорудованных для купания местах, отметили в ведомстве.