В Перми осудили гражданина Китая за организацию незаконной миграции

По данным ведомства, с 2023 по 2024 годы сотрудник автономной некоммерческой организации и гражданин КНР организовали незаконное пребывание иностранцев путем выдачи фиктивных сертификатов о владении русским языком, на основании которых им неправомерно оформлялись разрешительные документы для законного пребывания на территории России.