В Уфе из-за сильного ливня на проспекте Салавата Юлаева сошла земля

Как рассказали в УГЗ по Уфе, за это время на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы продолжают поступать десятки сообщений о последствиях непогоды. Так, например, в Советском районе из-за оползня перекрыта одна полоса проспекта Салавата Юлаева в направлении центра.