В Уфе из-за сильного ливня на проспекте Салавата Юлаева сошла земля

Мощный дождь обрушился сегодня, 8 августа, на столицу Башкирии утром. По информации Башкгидрометцентра, всего за час с 9:45 до 10:45 в городе выпало 24 мм осадков.
Как рассказали в УГЗ по Уфе, за это время на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы продолжают поступать десятки сообщений о последствиях непогоды. Так, например, в Советском районе из-за оползня перекрыта одна полоса проспекта Салавата Юлаева в направлении центра.
Ранее об ухудшении погодных условий предупреждало МЧС по Башкирии. Сейчас все оперативные службы Уфы приведены в состояние повышенной готовности.
