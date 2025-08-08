Омичка похитила 4,6 млн рублей у участника СВО

«Вину в совершении преступления женщина в полном объеме не признала, пояснив, что не верила в гибель друга и планировала самостоятельно вернуть всю сумму после его возвращения, — рассказала “РГ” старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. — В настоящее время денежные средства находятся на оформленных на ее имя банковских счетах, арестованных в ходе следствия».