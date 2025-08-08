Омичка похитила 4,6 млн рублей у участника СВО

Центральный районный суд города Омска вынес приговор по уголовному делу о хищении у погибшего военнослужащего более 4,6 миллионов рублей.
Как было установлено в суде, находящийся в зоне специальной военной операции омич оставил дубликат банковской карты своей 47-летней знакомой. Боец попросил ее ежемесячной оплачивать коммунальные услуги за квартиру, в которой он проживал.
Однако в январе 2024 года мужчина погиб в бою. В процессе вступления в наследство родственники солдата обнаружили, что все деньги с его банковского счета исчезли. Они обратились за помощью в правоохранительные органы.
Расследование показало, что деньги похитила знакомая погибшего бойца. Она вывела более 4,6 миллионов рублей с его карты, проведя 21 операцию и уехала жить в город Калининград.
«Вину в совершении преступления женщина в полном объеме не признала, пояснив, что не верила в гибель друга и планировала самостоятельно вернуть всю сумму после его возвращения, — рассказала “РГ” старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. — В настоящее время денежные средства находятся на оформленных на ее имя банковских счетах, арестованных в ходе следствия».
Суд счел вину омички в содеянном полностью доказанной и приговорил ее к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Осужденную также обязали вернуть родственникам погибшего все похищенные деньги. Помимо этого она должна будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.