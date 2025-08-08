В Пермском крае мужчину задержали за двойное убийство 25-летней давности

Как полагают силовики, именно этот человек 25 лет назад в марте вместе с сообщником сначала держали двух человек в погребе и травили их собаками, после чего забили до смерти, а тела скинули в воду. Это произошло на территории свинофермы, а причиной послужило то, что фигурант заподозрил своих жертв в краже.
Сообщника в том же году задержали и осудили, а его товарищ скрылся.
«На момент совершения преступления мужчина жил по поддельным документам, которые уничтожил после убийства. Продолжая скрываться уже под настоящим именем, он был задержан и осужден за ранее совершенное преступление в Кемеровской области», — пояснили в пресс-службе следственного ведомства.
Лишь спустя годы благодаря совместной работе СК, криминалистов и полиции удалось получить доказательства причастности 57-летнего мужчины к злодеянию, совершенному в Пермском крае. Его задержали при поддержке бойцов Росгвардии. Под тяжестью доказательств он во всем признался. В ближайшее время ему предъявят обвинение, а пока он помещен под стражу.