В Пермском крае мужчину задержали за двойное убийство 25-летней давности

Как полагают силовики, именно этот человек 25 лет назад в марте вместе с сообщником сначала держали двух человек в погребе и травили их собаками, после чего забили до смерти, а тела скинули в воду. Это произошло на территории свинофермы, а причиной послужило то, что фигурант заподозрил своих жертв в краже.