Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем иномарка насмерть сбила пешехода

Авария произошла в Новоусманском районе.

Источник: пресс-службы региональной полиции

По предварительным данным, вчера, 7 августа, на третьем километре автодороги «М-4 “Дон” — село Александровка» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 2:40 «Дэу Гентра», за рулем которой находился 21-летний житель Новоусманского района, ехала со стороны села Никольское в направлении автодороги «М-4 “Дон”. На одном из участков дороги легковушка наехала на пешехода, стоявшего на проезжей части в попутном направлении.

В результате аварии пешеход, чья личность до сих пор не установлена, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда «скорой».