Под Воронежем иномарка насмерть сбила пешехода

Примерно в 2:40 «Дэу Гентра», за рулем которой находился 21-летний житель Новоусманского района, ехала со стороны села Никольское в направлении автодороги «М-4 “Дон”. На одном из участков дороги легковушка наехала на пешехода, стоявшего на проезжей части в попутном направлении.