Под Воронежем иномарка насмерть сбила пешехода

По предварительным данным, вчера, 7 августа, на третьем километре автодороги «М-4 “Дон” — село Александровка» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Примерно в 2:40 «Дэу Гентра», за рулем которой находился 21-летний житель Новоусманского района, ехала со стороны села Никольское в направлении автодороги «М-4 “Дон”. На одном из участков дороги легковушка наехала на пешехода, стоявшего на проезжей части в попутном направлении.
В результате аварии пешеход, чья личность до сих пор не установлена, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда «скорой».