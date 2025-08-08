В Иркутске мужчина на остановке демонстрировал нож прохожим

В Иркутске мужчина на остановке общественного транспорта демонстрировал нож прохожим. Кадры этого инцидента разлетелись по социальным сетям. На них видно, что мужчина подходит к девушкам с вопросом «Как вам мой ножик?», а потом говорит, что этим ножом надо резать цветочки. Свои действия мужчина снимает на камеру сам.