В Иркутске мужчина на остановке демонстрировал нож прохожим

В Иркутске мужчина на остановке общественного транспорта демонстрировал нож прохожим. Кадры этого инцидента разлетелись по социальным сетям. На них видно, что мужчина подходит к девушкам с вопросом «Как вам мой ножик?», а потом говорит, что этим ножом надо резать цветочки. Свои действия мужчина снимает на камеру сам.
Узнав, что кто-то сообщил о таком поведении в полицию, мужчина записал агрессивное обращение.
— Предположительно это происходило в начале августа рядом с остановкой Городок ИВАТУ в Иркутске, — уточнили в пресс-службе МВД.
Сейчас полицейские проводят проверку по данному случаю. Сообщение об инциденте передали участковым полиции.
