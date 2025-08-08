Ричмонд
В Иркутске мужчина на остановке демонстрировал нож прохожим

Полицейские проводят проверку по инциденту.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске мужчина на остановке общественного транспорта демонстрировал нож прохожим. Кадры этого инцидента разлетелись по социальным сетям. На них видно, что мужчина подходит к девушкам с вопросом «Как вам мой ножик?», а потом говорит, что этим ножом надо резать цветочки. Свои действия мужчина снимает на камеру сам.

Узнав, что кто-то сообщил о таком поведении в полицию, мужчина записал агрессивное обращение.

— Предположительно это происходило в начале августа рядом с остановкой Городок ИВАТУ в Иркутске, — уточнили в пресс-службе МВД.

Сейчас полицейские проводят проверку по данному случаю. Сообщение об инциденте передали участковым полиции.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что житель Куйтунского района предстанет перед судов за избиение госинспектора.