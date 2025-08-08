Садовый дом провалился в землю после сильных дождей в Арзамасе

Напомним, ураган обрушился на город в выходные. За сутки в регионе выпала почти двухмесячная норма осадков. Пострадало больше сотни домов, квартир и участков. Специальная комиссия до сих пор подсчитывает ущерб. Дом провалился на заброшенном участке, который зарос кустами и деревьями. Из-за густой растительности сразу никто и не заметил, что постройка исчезла. Местные жители говорят, что вода после дождей стекала как раз в ту сторону, где стоял дом. Скорее всего, почву просто размыло.
Одна из соседок вспоминает, что еще лет тридцать назад прежняя хозяйка участка жаловалась на странности с землей. По её словам, тогда уже были признаки карстового провала. Ее муж даже слышал под землей шум, похожий на течение воды, и пытался понять, куда она уходит. Год назад участок вместе с соседним купил мужчина. Соседи предполагают, что он собирался потом перепродать землю. Жители СНТ боятся, что провал может увеличиться и затронуть соседние участки. Журналисты программы направили официальные запросы в соответствующие органы, однако пока ответа нет. Неизвестно, проводят ли на участке какие-либо исследования.
Ранее сообщалось, что материальную помощь окажут 46 арзамасским семьям, пострадавшим от непогоды.