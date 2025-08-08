Садовый дом провалился в землю после сильных дождей в Арзамасе

Одна из соседок вспоминает, что еще лет тридцать назад прежняя хозяйка участка жаловалась на странности с землей. По её словам, тогда уже были признаки карстового провала. Ее муж даже слышал под землей шум, похожий на течение воды, и пытался понять, куда она уходит. Год назад участок вместе с соседним купил мужчина. Соседи предполагают, что он собирался потом перепродать землю. Жители СНТ боятся, что провал может увеличиться и затронуть соседние участки. Журналисты программы направили официальные запросы в соответствующие органы, однако пока ответа нет. Неизвестно, проводят ли на участке какие-либо исследования.