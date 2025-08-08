В Самаре простились с погибшим в ДТП отцом двоих детей Андреем Богдановым

Вечером 4 августа, около 20:10, на перекрестке улиц Галактионовская и Чкалова произошла смертельная авария.
48-летний Андрей Богданов пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его на большой скорости сбил белый Land Cruiser. От удара мужчину протащило по асфальту примерно десять метров.
Бригада скорой помощи почти час пыталась спасти пострадавшего, однако полученные травмы, в том числе сильные повреждения головы и верхней части тела, оказались несовместимыми с жизнью.
Очевидцы рассказали, что за рулем внедорожника находился водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения. Машина остановилась не сразу, а сам мужчина, выбравшись из салона, с трудом держался на ногах и невнятно бормотал.
7 августа в Самаре прошли похороны 48-летнего Андрея Богданова. Проститься с ним пришли родные, друзья, коллеги. Для многих он был не только товарищем, но и надежным партнером, человеком слова.
У Андрея остались двое сыновей. Несмотря на развод, он активно участвовал в их жизни и сохранял добрые отношения с бывшей супругой, пишет «Комсомольская правда».
Ранее мы писали, что водитель Daewoo вылетел с дороги и попал в больницу в Самарской области.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.