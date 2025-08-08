Опасная выходка: в Челябинске подростки похитили огнетушитель из автобуса

«Вандализм в общественном транспорте становится все более разрушительным. В автобусе № 34 молодые люди при выходе прихватили с собой огнетушитель. А ведь он предназначен для быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации», — говорится в комментарии транспортников.
Они напомнили, что очень важно, чтобы оборудование в автобусе было в полном комплекте и в исправном состоянии.
«Из-за этого бездумного поступка автобус дошел до конечной и был снят с линии. Мы уже подали заявление в правоохранительные органы и надеемся, что злоумышленники будут найдены и понесут ответственность за свои действия», — уточнили в организации.