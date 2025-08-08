Ричмонд
В Осинском районе 12-летний мотоциклист сбил 7-летнего пешехода

Мальчик взял мотоцикл, который принадлежал его отцу.

Источник: ГУ МВД

В селе Обуса Осинского района произошла авария с двумя детьми. Как рассказали КП-Иркутск в региональной госавтоинспекции, 12-летний мальчик управлял мотоциклом и сбил дошкольника. Известно, что он выбежал на дорогу с детской площадки.

— 7-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу. Оказалось, что юный мотоциклист взял транспортное средство своего отца во дворе дома, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Пока сын забирал мотоцикл, его мама была неподалеку и смотрела за младшим ребенком. Сейчас правоохранители проводят проверку. О происшествии доложили в отделение по делам несовершеннолетних. Школьника, который наехал на ребенка, поставят на профилактический учет в полицию.