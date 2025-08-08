В Осинском районе 12-летний мотоциклист сбил 7-летнего пешехода

Пока сын забирал мотоцикл, его мама была неподалеку и смотрела за младшим ребенком. Сейчас правоохранители проводят проверку. О происшествии доложили в отделение по делам несовершеннолетних. Школьника, который наехал на ребенка, поставят на профилактический учет в полицию.