В Самаре осудили четырех горожан за поставку и сбыт немаркированных сигарет

Сомнительное дело прикрыли сотрудники областного УФСБ. Подробностями поделилась пресс-служба ведомства.
Жданова В. А., Чудинова И. И., Хворостова А. В. и Назарова С. А. занимались поставками и распространением немаркированных табачных изделий в 63-м регионе. В июне 2023-го их задержали.
Всего правоохранители изъяли 122 тыс. пачек сигарет на 15 млн рублей. Советский районный суд Самары оштрафовал на 500 тыс. рублей и лишил свободы на 3 года первого злоумышленника. Сообщников обязали выплатить по полмиллиона рублей.
Позже местные подали апелляцию, но ее не удовлетворили. Решение оставили без изменений.
