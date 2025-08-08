Ричмонд
В Самаре осудили четырех горожан за поставку и сбыт немаркированных сигарет

Сомнительное дело прикрыли сотрудники областного УФСБ.

Сомнительное дело прикрыли сотрудники областного УФСБ. Подробностями поделилась пресс-служба ведомства.

Жданова В. А., Чудинова И. И., Хворостова А. В. и Назарова С. А. занимались поставками и распространением немаркированных табачных изделий в 63-м регионе. В июне 2023-го их задержали.

Всего правоохранители изъяли 122 тыс. пачек сигарет на 15 млн рублей. Советский районный суд Самары оштрафовал на 500 тыс. рублей и лишил свободы на 3 года первого злоумышленника. Сообщников обязали выплатить по полмиллиона рублей.

Позже местные подали апелляцию, но ее не удовлетворили. Решение оставили без изменений.

Ранее самарские приставы забрали иномарку у горожанина за продажу безакцизного табака.

