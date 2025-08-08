Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-полицейский из Уфы лишился 54 миллионов «непонятного» происхождения

В Уфе у экс-полицейского изъяли «необъяснимые» 54 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Суд удовлетворил иск прокуратуры о конфискации сомнительных доходов экс-сотрудника уфимского отдела полиции. Как выяснилось, за четыре года на его счета поступили 54 миллиона рублей, происхождение которых он так и не смог объяснить.

Октябрьский районный суд Уфы принял решение изъять эти средства в пользу государства. Кроме того, под арест попали активы бывшего полицейского: квартира, мотоцикл, три автомобиля и денежные средства на банковских счетах.

Как пояснили в прокуратуре Башкирии, мужчина, работавший в дежурной части, не предоставил никаких документов, подтверждающих законность этих поступлений. После вступления судебного решения в силу надзорные органы проследят за его исполнением.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.