Экс-полицейский из Уфы лишился 54 миллионов «непонятного» происхождения

Суд удовлетворил иск прокуратуры о конфискации сомнительных доходов экс-сотрудника уфимского отдела полиции. Как выяснилось, за четыре года на его счета поступили 54 миллиона рублей, происхождение которых он так и не смог объяснить.
Октябрьский районный суд Уфы принял решение изъять эти средства в пользу государства. Кроме того, под арест попали активы бывшего полицейского: квартира, мотоцикл, три автомобиля и денежные средства на банковских счетах.
Как пояснили в прокуратуре Башкирии, мужчина, работавший в дежурной части, не предоставил никаких документов, подтверждающих законность этих поступлений. После вступления судебного решения в силу надзорные органы проследят за его исполнением.
