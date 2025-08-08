Ричмонд
Жителя Красноярска осудили на 7 лет колонии за призывы к терроризму

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Красноярска, который был признан виновным в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности.

Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, согласно информации пресс-службы регионального управления ФСБ.

В сообщении отмечается, что в отношении обвиняемого были возбуждены уголовные дела по частям 2 статьи 205.2 и 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации.

ФСБ сообщила, что мужчина, являясь сторонником радикального Telegram-канала, размещал видео с призывами к терроризму и оправдывал действия одной из террористических организаций. Кроме того, были зафиксированы случаи, когда он призывал жителей края к совершению экстремистских действий.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае задержан мужчина за оправдание теракта в «Крокусе».