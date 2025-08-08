Жителя Красноярска осудили на 7 лет колонии за призывы к терроризму

ФСБ сообщила, что мужчина, являясь сторонником радикального Telegram-канала, размещал видео с призывами к терроризму и оправдывал действия одной из террористических организаций. Кроме того, были зафиксированы случаи, когда он призывал жителей края к совершению экстремистских действий.