Новосибирский суд покарал воров, укравших миллионы из салона связи

В Новосибирске Центральный районный суд вынес обвинительный приговор трем местным жителям, признав их виновными в хищении из салона мобильной связи имущества и денежных средств на общую сумму, превышающую 5 миллионов рублей.
Как заявили в пресс-службе областной прокуратуры, судебным разбирательством установлено, что группа лиц, действовавшая по предварительному сговору, в конце июня 2022 года совершила кражу, похитив с банковского счета салона связи более 3 миллионов рублей.
Впоследствии, в период с декабря 2022 года по январь 2023 года, преступники совершили еще одну кражу, вынеся из салона 165 единиц техники и сопутствующих товаров, а также наличность из кассы, нанеся организации ущерб еще на 2 миллиона рублей.
Обвиняемые частично признали свою вину. Суд определил им наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима на срок от 3 до 3 лет 8 месяцев. Помимо тюремного заключения, каждый из осужденных обязан выплатить штраф в размере от 100 до 150 тысяч рублей.