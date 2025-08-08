Новосибирский суд покарал воров, укравших миллионы из салона связи

Обвиняемые частично признали свою вину. Суд определил им наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима на срок от 3 до 3 лет 8 месяцев. Помимо тюремного заключения, каждый из осужденных обязан выплатить штраф в размере от 100 до 150 тысяч рублей.